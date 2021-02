Un livestream davvero particolare quello di The White Buffalo: il cantautore americano si esibirà domenica notte in un concerto dal "Belly Up” di Solana Beach (California) intitolato “Songs Of Anarchy”. Il riferimento è alla storica serie "Sons of anarchy", di cui White Buffalo fu uno dei simboli musicali: infatti eseguirà tutte le sue canzoni usate nella serie, che racconta le vicende di una band di biker, più una manciata di classici selezionati dai fan.

Sono a disposizione due free pass per i lettiri di Rockol: basta scrivere a info@baganamusic.com inviando: nome, cognome, città ed il titolo della canzone preferita dell’artista. Bagana, prometer italiano dell'artista, sorteggerà due nominativi, che riceveranno nel pomeriggio di venerdì una mail con il codice per accedere al Livestream.

Lo show sarà visibile attraverso il proprio codice per altre 48 ore dopo la diretta che sarà domenica 21 febbraio alle 17.00 (le h 2.00 in Italia). Per ulteriori informazioni: https://bellyuplive.com/the-white-buffalo/

The White Buffalo ha una data fissata per il 3 Maggio 2021 all'Alcatraz di Milano. Qua sotto invece una performance registrata appositamente per Rockol