Tube Records torna in attività come Tube Music

Tube Records, etichetta orientata al punk rock fondata da Dario Guglielmetti a Gornate Olona, in provincia di Varese, nel 1997, e già casa - discograficamente parlando - di PornoRiviste, Skruigners, Bassistinti, Klasse Kriminale e Rappresaglia, è tornata in attività come Tube Music: sul versante discografico, la label - in collaborazione con La Scena Dischi - è ripartita dalla ristampa di “Cosa facciamo?”, il primo album delle PornoRiviste originariamente pubblicato nel 1997. L’operazione sul catalogo non precluderà la pubblicazione di nuove produzioni, che la indie prenderà in considerazione prossimamente. Accanto all’attività discografica, Tube Music resterà impegnata nelle attività di booking, che negli ultimi anni l’hanno vista collaborare (come Tube Agency) con - tra gli altri - Punkreas, Omar Pedrini e Perturbazione.