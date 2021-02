Gibson, accordo con Universal Publishing per sostenere gli artisti cinesi

Mentre negli USA si spegne definitivamente la guerra dichiarata dall’ex presidente Donald Trump a una delle società cinesi più in vista a livello internazionale (ByteDance), proprio dagli stessi Stati Uniti sta partendo un’importante iniziativa di scambio di know-how destinata a gettare un ponte tra le due sponde dell’oceano Pacifico: la divisione editoriale del gruppo Universal e la Gibson, una delle più importanti manifatture di strumenti musicali a stelle e strisce legata a doppio filo allo storia della canzone americana, hanno annunciato una partnership che si concretizzerà in una campagna di supporto alla comunità musicale cinese.

La campagna - hanno annunciato le due aziende in un comunicato congiunto - è volta a “fornire supporto su misura per artisti, autori e produttori cinesi”: in concreto, Gibson ha curato l’allestimento degli studi di proprietà di Universal a Pechino e Shanghai, dove saranno organizzati sia masterclass a beneficio di artisti emergenti che eventi con le più popolari star locali presenti nel roster della major, che prenderanno parte a “campagne promozionali congiunte e lanci di contenuti artistici a livello sia regionale che globale”.

Tra le aziende e le piattaforme citate nel paragrafo riguardante i social presente nel comunicato a presentazione dell’iniziativa ci sono Bilibili, TikTok e Tencent: la presenza della holding con quartier generale a Shenzhen non deve stupire, detenendo il colosso fondato da Ma Huateng nel 1998 un quinto delle quote del gruppo Universal, che solo pochi giorni fa ha annunciato la quotazione sui mercati. Né deve stupire la presenza di TikTok, controllata dalla “rivale” di Tencent ByteDance con la quale Universal ha recentemente chiuso un accordo di licenza globale.

“Siamo molto entusiasti della nuova partnership tra Gibson e Universal per promuovere il nostro sostegno ai musicisti e per la più ampia comunità musicale in Cina", ha spiegato il presidente e ceo di Gibson James Curleigh, a capo della leggendaria casa di Nashville dall'ottobre del 2018: "Abbiamo uno slancio incredibile in tutto il mondo e ora abbiamo un'incredibile opportunità di portare questo slancio a un altro livello con la nostra nuova, importante collaborazione”.