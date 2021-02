Piero Pelù, esce il libro 'Spacca l'infinito - Il romanzo di una vita'

Il frontman dei Litfiba Piero Pelù ha presentato a Firenze il suo nuovo libro 'Spacca l'infinito - Il romanzo di una vita'. Un volume, come riporta l'ANSA, scritto lo scorso anno durante il periodo del lockdown. Così lo spiega Pelù:

"In questo libro c'è quello che non ci si aspetta, parlo molto delle radici della mia famiglia che sono un po' anche le radici del secolo scorso, perché ci sono dentro tantissimi eventi che fanno parte del nostro dna: la storia delle guerre, del fascismo, il dopoguerra, il nucleare. Tutto quello che fa parte del mio mondo, di cui parlo anche nelle canzoni, ma che non avevo ancora raccontato in una forma così esplicita".