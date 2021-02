Nandi Bushell (10 anni) omaggia Keith Moon (The Who). Video

Ormai Nandi Bushell, la giovane batterista di soli dieci anni che ha stregato lo scorso anno il frontman dei Foo Fighters Dave Grohl, è diventata una piccola celebrità con le sue convincenti interpretazioni dei classici del rock. Nell'ultimo video da lei pubblicato sul suo canale YouTube si cimenta con una riproposizione di uno dei cavalli di battaglia degli Who, "My Generation". La dedica è per il batterista della band inglese scomparso nel 1978, Keith Moon.

Queste le parole da lei usate su YouTube per descrivere la sua esibizione:

"Attenzione: estrema bellezza e luci lampeggianti! Bruh! Keith Moon !!! Irreale! Questo è per te Mooney! Una delle cover più difficili che abbia mai realizzato. Penso che questa canzone si adatti davvero al mio stile. Veloce, divertente e rock con un tocco punk!"

Nandi se la è cavata molto bene anche con gli Who. In precedenza era stata elogiata da Tom Morello, che le ha regalato una delle sue chitarre, dopo averla vista all'opera sulla cover di "Guerrilla Radio" dei suoi Rage Against the Machine. Anche Kirk Hammett ha elogiato la sua interpretazione di "Enter Sandman" dei Metallica.

Le ultime performance di Nandi riguardano le cover di "Unsainted" degli Slipknot, "Song 2" dei Blur, "Immigrant Song" dei Led Zeppelin e "Welcome to the Black Parade" dei My Chemical Romance.