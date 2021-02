India: ByteDance pronta a cedere TikTok a Glance?

Quello che non si è concretizzato negli USA potrebbe presto concretizzarsi dall’altra parte del mondo, in India: secondo indiscrezioni di stampa ByteDance, il colosso tecnologico cinese proprietario di TikTok, potrebbe cedere le operazioni della popolare piattaforma in India a Glance, società controllata dalla multinazionale tecnologica locale InMobi. Secondo quanto riferito da Bloomberg, le trattative tra le parti sarebbero già iniziate sulla base di un rapporto compilato dal SoftBank Group ai vertici delle due società.

Le ragioni dell’operazione sono da individuare nel bando istituito dalle autorità indiane nei confronti di TikTok a partire dallo scorso mese di giugno come conseguenza degli scontri verificatisi sul confine sino-indiano tra il Ladakh e la regione autonoma del Tibet, che hanno avuto per protagonisti gli eserciti dei due paesi: al tempo del bando il social network di ByteDance contava oltre 200 milioni di utenti solo in India. Il blocco, tuttavia, ha provocato un esodo da parte dell’utente verso altri servizi simili prodotti dalla concorrenza locale, tra le quali Roposo, sviluppata proprio da InMobi, società madre di Glance.