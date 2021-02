Ticketing: Sofar Sounds acquisisce Seated

Sofar Sounds, agenzia fondata nel 2009 a Londra da Rocky Start, Rafe Offer e Dave Alexander specializzata nell’organizzazione e nella promozione di eventi musicali in location non convenzionali, ha rilevato Seated, società di ticketing online attiva nella vendita diretta al pubblico di vip package per artisti come - tra gli altri - John Legend, Robert Plant e Death Cab For Cutie. L’importo mosso dall’operazione non è stato reso pubblico: Seated, nonostante il passaggio di proprietà, continuerà a operare come società indipendente con lo stesso organico attivo prima del rilevamento.

“Seated e Sofar condividono la visione di mettere gli artisti al primo posto”, ha commentato il ceo di Sofar Sounds Jim Lucchese: “Durante il difficile anno appena passato, questo è stato il nostro obiettivo principale: supportare i musicisti indipendenti che fanno affidamento sui tour per connettersi con i loro fan e guadagnarsi da vivere. Questi artisti sono la ragione per cui esiste Sofar. Sono incredibilmente entusiasta di ciò che Sofar e Seated stanno costruendo insieme per fare di più per gli artisti, sia digitalmente che di persona, quando la musica dal vivo riprenderà”.

“Nel gennaio del 2017, John Griffin e io abbiamo deciso di costruire il futuro di ciò che dovrebbe essere il ticketing”, ha fatto sapere in una nota il co-fondatore di Seated David McKay: “La nostra scommessa era che nel prossimo futuro gli artisti avrebbero voluto un maggiore controllo sulla loro esperienza di ticketing e una connessione più diretta con i loro fan. Oggi Seated si unisce al team di Sofar Sounds: un enorme passo avanti nel nostro obiettivo di aiutare gli artisti a prendere il controllo della loro esperienza di ticketing e dei dati dei fan. Insieme, saremo in grado di fare ancora di più per gli artisti".