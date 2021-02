Sanremo 2021: così le pagelle dei critici cambiano quote e pronostici

Il salto più clamoroso è quello di Colapesce Dimartino: sono passati dall'essere outsider assoluti (lo scorso 11 febbraio la loro vittoria era quotata a 33 da Snai) a essere tra i favoriti alla vittoria.

Il trionfo dei due cantautori siciliani, che al Festival di Sanremo 2021, parteciperanno con "Musica leggerissima", oggi è quotato appena 7,50: la stessa quota assegnata al duo di Francesca Michielin e Fedez (in gara con "Chiamami per nome"), fino a qualche giorno fa soli in cima alla classifica dei favoriti secondo le agenzie di scommesse. A due settimane dall'inizio del Festival, in programma dal 2 al 6 marzo, le quote e i pronostici sul vincitore subiscono una rivoluzione, complici i giudizi dei critici e dei giornalisti pubblicati dopo .l'ascolto in anteprima delle canzoni. Promuovendo le proposte di Colapesce e Dimartino, Willie Peyote, Coma Cose, Fulminacci, La Rappresentante Di Lista, fino a qualche giorno fa considerate outsider, la critica di fatto ha spinto le agenzie a rivedere le quote sul potenziale vincitore della manifestazione.



Nelle quote Snai, a guidare la classifica oggi sono Michielin e Fedez, Maneskin e i già citati Colapesce e Dimartino (la vittoria è data a 7,50), seguiti da Max Gazzè, Coma Cose, Willie Peyote e Madame (quotati a 10), Fulminacci, La Rappresentante di Lista, Bugo, Malika Ayane, Ermal Meta, Irama (la cui vittoria è data a 12). Più sotto troviamo Annalisa, Lo Stato Sociale, Aiello e Arisa (quotati a 15), Gio Evan, Ghemon, Noemi e Gaia (la loro vittoria è data a 20), Extraliscio con Davide Toffolo e Francesco Renga (dati a 25), Random e Fasma (la cui eventuale vittoria è pagata 33 volte la cifra scommessa). Improbabile, per Snai, una vittoria di Orietta Berti, quotata addirittura a 75. L'agenzia di scommesse ha pubblicato anche le quote relative al Premio della Critica, assegnato dai giornalisti accreditati alla sala stampa del Festival: il favorito è Willie Peyote (4,50), seguito da Bugo (5,50) e dagli stessi Colapesce e Dimartino (6).



Anche per Eurobet il duo Colapesce Dimartino ha le carte in regola per trionfare: la vittoria della loro "Musica leggerissima" è quotata a 6 dall'agenzia, a pari merito con quella di "La locura (Mai dire mai)" di Willie Peyote, Seguono Coma Cose, Ermal Meta, Michielin e Fedez, Fulminacci, La Rappresentante di Lista, Madame, Maneskin, Max Gazzè (quotati tutti a 8), Bugo (9), Lo Stato Sociale (11). Più sotto troviamo Aiello, Ghemon, Gio Evan e Irama (15), Malika Ayane (17), Annalisa, Arisa, Extraliscio e Toffolo, Gaia, Noemi (21), Random (26), Fasma e Renga (41) e Orietta Berti (101).



Previsioni che rispecchiano quelle di Sisal: l'eventuale vittoria di Colapesce e Dimartino è quotata a 6, come quella di Michielin e Fedez e dei Maneskin. Seguono Bugo, Coma Cose, Madame, Willie Peyote (12), Aiello, Annalisa, Arisa, Ermal Meta, Fulminacci, Gaia, Irama, La Rappresentante di Lista, Lo Stato Sociale, Malika Ayane, Max Gazzè (16), Francesco Renga e Noemi (20), Gio Evan (25), Extraliscio e Toffolo, Fasma, Random (33), Ghemon (50) e Orietta Berti (66).



Lottomatica conferma il vantaggio di Francesca Michielin e Fedez (5.75), piazzando Colapesce e Dimartino sul gradino più basso del podio (7,50), dietro i Maneskin (7). Poi Coma Cose, Willie Peyote, Arisa, Ermal Meta, Fulminacci, Annalisa, Irama (10), La Rappresentante di Lista, Malika Ayane, Noemi, Aiello (12), Max Gazzè, Lo Stato Sociale, Gaia (15), Madame (18), Random, Gio Evan (20), Francesco Renga (23), Fasma (25), Bugo, Ghemon, Extraliscio e Toffolo (35), Orietta Berti (50).