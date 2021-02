A meno di una settimana dalla sua esibizione alla cinquantacinquesima edizione del Super Bowl e poco meno di due dall’ufficializzazione del suo ritorno sui palchi, The Weeknd fa i conti con la voglia del pubblico di tornare agli spettacoli in presenza registrando un exploit al botteghino: secondo quanto comunicato da Live Nation, la multinazionale che cura gli interessi dal vivo dell’artista canadese, per l’After Hours World Tour - la prossima serie di eventi live che impegnerà la voce di “Blinding Lights” a partire da gennaio 2022 - sono già stati venduti quasi un milione di biglietti. L’impennata, secondo la multinazionale diretta da Michael Rapino, si è verificata dopo l’apparizione di Abel Makkonen Tesfaye dello scorso 7 febbraio.

L’After Hours World Tour debutterà il 22 gennaio del 2022 da Vancouver, in Canada, per poi toccare sessantuno città anche negli USA entro la fine di maggio: dopo una pausa tra giugno e settembre, la serie di eventi si trasferirà in Europa, dove farà tappa in Italia, al Forum di Assago, a Milano, il primo novembre. A causa della grande richiesta di biglietti Live Nation ha già annunciato date aggiuntive - ancora da confermare - in sudamerica, Messico, sud-est asiatico e Australia, presumibilmente a cavallo tra fine 2022 e inizio 2023.