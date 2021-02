Noel Gallagher: "Paul Weller ha registrato un nuovo album durante il lockdown"

Forse involontariamente - o forse no - Noel Gallagher ha rivelato che Paul Weller ha registrato un nuovo album durante il lockdown, subito dopo aver pubblicato lo scorso luglio "On sunset", bruciando l'annuncio dell'ex Jam.

Il più grande dei fratelli Gallagher, legato a Weller da una profonda amicizia (sulla quale in passato suo fratello Liam non mancò di nutrire qualche sospetto, accusando "The Modfather" di aver in qualche modo spinto Noel a intraprendere la strada della carriera solista), nel corso di una recente intervista ai microfoni del podcast del comico britannico Matt Morgan, "Funny how", ha detto:

"L'ho visto e non abbiamo parlato del coronavirus perché non siamo nevrotici. Non ne ho mai fatto menzione e così lui. So che ha registrato un nuovo album da quando è iniziato il lockdown. Ne ha pubblicato uno già durante lo scorso lockdown e in due settimane ne ha finito un altro".

Paul Weller, al momento, sui suoi canali social ufficiali non ha confermato né smentito la notizia. Il rocker aveva in programma lo scorso anno alcuni concerti in Italia, che però sono stati posticipati, causa pandemia, al 2021. Dovrebbe suonare il 4 maggio al Teatro Obihall di Firenze, il 5 all'Auditorium Parco della Musica di Roma, il 7 al Gran Teatro Morato di Brescia, l'8 al Palasport Forum di Pordenone, il 9 all'Alcatraz di Milano e il 10 all'Estragon di Bologna.