Megadeth, avanzano i lavori per il nuovo album

Si annuncia molta nuova musica per gli appassionati di rock, nel 2021: Rammstein, Ghost, Ozzy Osbourne e Guns N'Roses sono tutti al lavoro per uscite previste nei prossimi mesi. E anche l'album dei Megadeth, da tempo in lavorazione (e rallentato dai problemi di salute di Dave Mustaine), sembra essere in dirittura d'arrivo.

Justis, il figlio di Mustaine, ha di recente postato un'immagine del padre in studio con la scritta "Si stanno registrando le voci".

E conversando via Zoom con un fan, Dave ha anche rivelato il (possibile) titolo dell'album:

"Il titolo, per ora provvisorio, è 'The Sick, The Dying And The Dead', ma potremmo cambiarlo; ne abbiamo in ballo altri tre o quattro, e di solito la scelta definitiva passa attraverso molti cambiamenti".

Manca ancora, per il momento, anche una data di pubblicazione; l'ultimo lavoro dei Megadeth, "Dystopia", è uscito nel gennaio del 2016.