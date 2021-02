Vinicio Capossela, "Bestiario d'amore" piano e voce: ascolta

Per parlare d’amore ai tempi del grande distanziamento, Vinicio Capossela ha diffuso sui propri canali social una serie di dialoghi a partire dal suo ultimo progetto discografico "Bestiario d'amore". Non un vero e proprio album ma un EP, una piccola opera composta di 4 brani di ambientazione trobadorica che ha visto il suo battesimo dal vivo l'anno scorso proprio il giorno del santo e martire Valentino presso la Union Chapel di Londra.

Hanno preso parte a questa piccola rassegna virtuale la grande medievalista Chiara Frugoni, l'artista Elisa Seitzinger, il filologo Francesco Zambon e lo storico Alessandro Barbero.

Un anno fa, mentre il virus dell’infelicità andava annunciandosi, pubblicavamo uno scrigno musicale miniato, la cui materia poetica era tratta da alcuni trovatori duecenteschi. Bestiario d’amore di R. de Fournival è una trattato sull’amore, l’estremo bando di un innamorato che convocando le leggi stesse della natura cerca di convincere l’amata.

E’ un concertato che parla a tutte le cinque porte dei sensi, in maniera assolutamente attuale, forse perché l’amore è l’unico tema sul quale non siamo mai davvero cambiati e continuiamo a ragliare, covare, volare, fornirci di unghia, di corna e di coda, e siamo corvo, cigno e balena.

Per parlare d’amore, ai tempi del grande distanziamento, abbiamo organizzato tre incontri con tre grandi studiosi e un’ artista, Elisa Seitzinger

che questo componimento ha illustrato e confezionato.

Con Chiara Frugoni, Francesco Zambon e Alessandro Barbero parleremo di immagine e testo, di medioevo e postmoderno, di scienza e credenza, di poesia e di storia e in generale di tutto lo zoo interiore che l’infebbramento amoroso mette in libertà. Del resto questo anno San Valentino coincide con la domenica di Carnevale e, se pure a distanza, buttiamoci insieme nella grande mascherata del bestiario dell’amore.