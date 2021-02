Musica e listini: le superstar stavolta sono Spotify e Live Nation

Quella conclusasi venerdì 12 febbraio è stata una settimana senza particolari scossoni, poiché l’unica autentica breaking news che avrebbe potuto impattare sulle quotazioni – la notizia del pressoché definitivo sbarco di Universal Music Group alla borsa di Amsterdam entro il 2021 – è trapelata dopo la chiusura di Wall Street, nella mattinata europea di sabato.

A questo proposito, pur restando di colore verde, la casa madre di UMG, Vivendi, non ha fatto in tempo a strappare verso l’alto. Restando in tema di label, leggermente negativa Warner Music Group e negativa Sony Corp., casa madre di Sony Music: qualcosa che ci si aspettava dopo il +15% della scorsa settimana.

Dopo avere fatto bene nei cinque giorni feriali precedenti, ha sonnecchiato restando sotto la pari il segmento big tech: né Amazon nè Apple nè Alphabet (Google e YouTube) hanno mostrato particolari oscillazioni.

I riflettori hanno illuminato in particolare due titoli musicali: quelli di Spotify e di Live Nation: entrambe – come mostrato nel dettaglio che segue – continuano a stazionare su livelli di valorizzazione record, ed è curioso che teoricamente i fattori di crescita per le due società siano di verso opposto: lo streaming ha ogni ragione di proliferare in condizioni di lockdown, il live rimbalza di pari passo con la penetrazione dei vaccini.

Di seguito, il dettaglio dei titoli osservati in ordine alfabetico.