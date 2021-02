Addio a Rupert Neve

Rupert Neve, fonico, inventore di apparecchiature audio per la registrazione e impenditore (banchi per il mixaggio e preamplificatori), è morto all'età di 94 anni per cause non legate al Covid.



Nato in Inghilterra, a Newton Abbott, nel 1926, dopo il servizio militare prestato in Marina, durante la guerra, nel Regio Corpo delle Trasmissioni, lavorò poi per diverse aziende prima di fondare una sua società, la Neve Electronics, nel 1961. Tre anni dopo progettò, per gli Studi Philips di Londra, la prima console di mixaggio a transistor, che sostituì la tradizionale console a valvole in uso fino a quel momento.

Negli anni Settanta le apparecchiature Neve hanno caratterizzato il suono del classic rock: sono state usate in decine di studi di registrazione da centinaia di musicisti e band (Fleetwood Mac, Santana, Grateful Dead, Tom Petty.

), come pure i preamplificatori Neve 1073, considerati i migliori di sempre da molti esperti.



Neve e sua moglie Evelyne avevano venduto l'azienda nel 1975, ma Rupert aveva continuato a progettare nuove tecnologie. Si era trasferito in Texas nel 1994, fondando la Rupert Neve Designs. Nel 1997 aveva ricevuto il Technical Grammy Award "Lifetime Achievement".