San Valentino: una canzone per dire... "ti odio"

Oggi tutti propongono playlist di canzoni d'amore - del resto è il 14 febbraio, San Valentino, tradizionale festa degli innamorati. Per chi innamorato lo è stato, ma non lo è più (o lo è ancora, ma la persona che ama non lo ama più), ecco alcuni consigli per un messaggio esplicito fin dal titolo.



Slayer - I Hate You



Platypus (I Hate You) · Green Day



Prince - Eye Hate U



Kendrick Lamar - I Hate You



Marz23 -【I HATE YOU】



Frank Carter & The Rattlesnakes - I Hate You



Seann Bowe - Hate You



Simon Curtis - I Hate U



Yerin Baek - Hate you



Rence - Hate u btw



Tank - I hate you



Z-Ro - I Hate U



2PM - I Hate You



Supa Bwe - I Hate You



Zaturn - I Hate You



Simple Plan - P.S. I Hate You



Gnash - I hate u, I love u (ft. Olivia O'Brien)