Classifiche, tutte le novità della settimana del 12 febbraio: i Foo Fighters sul podio

Con il loro nuovo album, “Medicine at midnight” (leggi qui la nostra recensione) - che Dave Grohl ha recentemente presentato alla stampa italiana durante un incontro virtuale - i Foo Fighters conquistano la vetta della classifica degli album più venduti nel Regno Unito nel corso degli ultimi sette giorni e si piazzano in seconda posizione nella chart italiana stilata da FIMI dietro a Mace, che si prende il gradino più alto del podio con “Obe”, il nuovo progetto discografico del produttore milanese.

Negli Stati Uniti “Dangerous: The Double Album” di Morgan Wallen e “Driver License” di Olivia Rodrigo si riconfermano, rispettivamente, come l’album e il singolo più venduti.

La classifica Top Album FIMI Top of the Music della settimana dal 5 all’11 febbraio 2021, che vede “Obe” di Mace debuttare in prima posizione, segnala i seguenti nuovi ingressi:

“Medicine At Midnight”. dei Foo Fighters (2)

“The Highlights” di The Weeknd (44)

“Greatest Hits I” dei Queen (65)

“Wish You Were Here” dei Pink Floyd (70)

“Four” dei One Direction (83)

“VascoNonStop” di Vasco Rossi (86)

“Made In The. A.M.” dei One Direction (87)

“Abbey Road” dei Beatles (90)

“Platinum Collection” dei Queen (92)



“Starboy” di The Weeknd (96)

“Innuendo” dei Queen (97)

“Back in Black” degli AC/DC (99)

“Sfera Ebbasta” di Sfera Ebbasta (100)

Nella classifica Top Singoli FIMI Top of the Music della settimana dal 5 all’11 febbraio 2021, che vede nuovamente al primo posto "La canzone nostra" di Mace, Blanco e Salmo, a farla da padrone è l’artista in vetta alla classifica degli album più venduti in Italia, ovvero il produttore milanese, che occupa gran parte della graduatoria delle nuove entrate con brani e collaborazioni tratti dal suo più recente progetto discografico:

“Buonanotte” di Mace, Noyz Narcos & Franco126 Feat. Side Baby (4)

“Dal tramonto all’alba” di Mace, Venerus e Gemitaiz (12)

“Colpa tua” di Mace, Venerus e Guè Pequeno (13)

“Non vivo più sulla terra” di Mace, Rkomi & Venerus (19)

“Top boy” di Mace & Geolier (20)

“Inuyasha” di Mahmood (21)

“Acqua” di Mace, Rkomi & Madame (24)

“Sirena” di Mace, Ernia & Samurai Jay Feat.

Darrn (27).

“Notte fonda” di Mace, Ketama126 & Psicologi (28)

“Sogni Lucidi” di Mace, Carl Brave & Rosa Chemical (33)

“Candyman” di Mace & Gemitaiz (36)

“Dio non è sordo” di Mace, Izi & Jack The Smoker Feat. Jake La Furia (37)

“Senza Fiato” di Mace & Venerus Feat. Joan Thiele (43)

“Ayahuasca” di Mace, Colapesce & Chiello_Fska (44)

“Ragazzi della nebbia” di Mace, Fsk Satellite & Irama (54)

“Mambo” di Steve Aoki & Willy William Feat. Sean Paul, El Alfa, Sfera Ebbasta (91)

“Scostumato” di Mace, J. Lord & Fritz Da Cat (92)

“Goosebumps” di Travis Scott Feat. Kendrick Lamar (94)

“Hallucination” di Mace (98)

Quello di “Buonanotte” di Mace, Noyz Narcos & Franco126 Feat. Side Baby, alla posizione numero quattro, è il più alto nuovo ingresso.

La classifica Radio Airplay, che vede ancora “Venere e Marte” di Takagi & Ketra con Frah Quintale e Marco Mengoni al primo posto, segnala come nuovi ingressi:

“Mi ci pulisco il cuore” di Ligabue (12)

“Mambo” di Steve Aoki & Willy William Feat. Sean Paul, El Alfa, Sfera Ebbasta (76)

“Donne che odiano le donne” di Chadia Rodriguez (78)

Il più alto nuovo ingresso è quello di “Mi ci pulisco il cuore” di Ligabue, alla dodicesima posizione.

La classifica Airplay Absolute Beginners degli artisti esordienti più trasmessi in radio della settimana vede stabile al primo posto “Vittoria” di Casadilego, la vincitrice di X Factor 2020.

La classifica Billboard Hot 200 degli album, che vede per la quarta settimana consecutiva in vetta “Dangerous: The Double Album” di Morgan Wallen, segnala i nuovi ingressi di:

“Dave's Picks, Volume 37: College Of William & Mary, Williamsburg, VA” dei Grateful Dead (19)

“OK Human” dei Weezer (41)

“Now 77” di Artisti vari (125)

“Sound Ancestors” di Madlib (153)

“The Future Bites” di Steven Wilson (193)

“Greatest Hits” di Pitbull (197)

“Dave's Picks, Volume 37: College Of William & Mary, Williamsburg, VA” dei Grateful Dead è il più alto nuovo ingresso, alla posizione numero diciannove.

La classifica Billboard Hot 100 dei singoli, che riconferma “Driver License” di Olivia Rodrigo come brano più venduto, segnala i nuovi ingressi di:

"Finesse Out The Gang Way” di Lil Durk Featuring Lil Baby (39)

“Should've Ducked” di Lil Durk Featuring Pooh Shiesty (53)

“Gravity” di Brent Faiyaz & DJ Dahi Featuring Tyler, The Creator (71)

“Baila Conmigo” di Selena Gomez With Rauw Alejandro (74)

“Kanye Krazy” di Lil Durk (91)

“Fake Woke” di Tom MacDonald (96)

Il più alto nuovo ingresso è "Finesse Out The Gang Way” di Lil Durk Featuring Lil Baby, alla posizione numero 39.

La UK Charts album della settimana dal 4 gennaio al 12 febbraio vede debuttare in prima posizione “Medicine At Midnight” dei Foo Fighters e segnala i seguenti nuovi ingressi:

“The Highlights” di The Weeknd (2)

“For The First Time” dei Black Country, New Road (4)

“Good Woman” delle Staves (13)

“Riding On The Tide of Love” dei Deacon Blue (23)

“The Essential” dei 10CC (53)

“The Absolute Universe. Forevermore” dei Transatlantic (56)

“Ignorance” dei Weather Station (61)

La UK Charts singoli della settimana 29 gennaio al 4 febbraio, che vede ancora al primo posto "Drivers license" di Olivia Rodrigo, segnala i nuovi ingressi di:

“Bringing It Back” di Digga D x AJ Tracey (5)

“Latest Trends” di A1 & J1 (19)

“Up” di Cardi B (21)

“Believe me” di Navos (50)

“Making A Fire” (52)

“Waiting On A War” (53)

“Astronaut in the Ocean” di Masked Wolf (58)

“Roadtrip” di Dream & Pmbata (75)

“Shame Shame” dei Foo Fighters (77)

“Reasons” di Mimi Webb (85)

“Lies” di MK Ft. Raphaella (90)

“What Other People Say” di Sam Fischer & Demi Lovato (97)

“Provide” di G-Eazy ft. Chris Brown, Mark Morrison (98)

Quello di “Bringing It Back” di Digga D x AJ Tracey, al quinto posto, è il più alto nuovo ingresso.

