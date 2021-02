Il cantante mascherato: gli eliminati della terza puntata

Ieri sera, 13 febbraio, è andato in onda su Rai 1 il terzo appuntamento con “Il cantante mascherato”, lo show canoro condotto da Milly Carlucci. La puntata è stata caratterizzata dall’eliminazione di due personaggi e dalla partecipazione in qualità di ospite di Albano Carrisi che si è esibito con i concorrenti in gara sulle note di “Felicità”, riportando sul palco la maschera del Leone - dietro la quale lo scorso anno si nascondeva proprio il cantante di Cellino San Marco, protagonista della scorsa edizione.

Il primo ballottaggio della serata si è concluso con l’eliminazione di Mauro Coruzzi - noto al grande pubblico anche come Platinette - che, nascosto dietro il costume della “Tigre azzurra”, ha perso contro “Orsetto”.

Il secondo personaggio eliminato della puntata è stato “Giraffa” che ha perso nello scontro finale contro il “Lupo”, rivelando la propria identità: dietro la maschera si nascondeva Katia Ricciarelli.

Durante la serata le esibizioni sono state valutate, oltre che dal pubblico a casa, tramite il voto social, dalla giuria composta da Patty Pravo, Francesco Facchinetti, Flavio Insinna, Costantino Della Gherardesca e Caterina Balivo.

Venerdì prossimo, sempre su Rai1, andrà in onda la semifinale di “Il cantante mascherato”, che vedrà scontrarsi i concorrenti rimasti in gara: il Lupo, il Pappagallo, la Farfalla, il Gatto e l’Orsetto.