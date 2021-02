Metallica, Guns N'Roses e Slipknot nel documentario "Long Live Rock"

Sarà presentato con una premiere in streaming il prossimo 11 marzo "Long Live Rock...Celebrate the Chaos", un nuovo documentario sulla musica rock realizzato utilizzando la voce di alcuni tra i maggiori rappresentanti del genere come membri di Metallica, Guns N'Roses, Slipknot e Rage Against The Machine.

E' stato pubblicato nei giorni scorsi il primo trailer del progetto che vuole celebrare la passione per il rock, la sensazione di essere sotto un palco e scatenarsi senza sosta in nome di un amore comune. Prodotto da Gary Spivack e Jonathan Platt per la regia di Jonathan McHugh, "Lonve Ligve Rock" raccoglie moltissimo materiale d'archivio e interviste esclusive con i protagonisti della scena, dai Metallica ai Guns N'Roses, da Corey Taylor a Rage Against The Machine, Korn, Papa Roach e Greta Van Fleet. Un viaggio alla scoperta del rapporto tra gli artisti e i propri fan che si incontrano in quel posto comune che è il rock, a volte bistrattato e deriso dai media nel corso della storia, ma da sempre fonte di salvezza sia per chi lo suona che per chi lo ascolta.

Il film che, raccoglie materiale video girato ad una serie di festival estivi negli Stati Uniti ed interviste sia con ascoltatori che con rockstar di ogni tipo, vuole raccontare in modo intimo anche il lato oscuro del genere, dalla depressione all'abuso di sostanze che viene spesso associato sia agli artisti che agli amanti del genere. A proposito del film il regista Jonathan McHugh ha così commentato la decisione di girare una pellicola del genere: "Sono cresciuto a Staten Island, New York, e avrei fatto qualsiasi cosa per andare a vedere dal vivo leggende come Led Zeppelin, Black Sabbath e Kiss suonare al MSG o al Nassau Coliseum - racconta il regista - Sono stato fortunato di capitare nel music business facendo promozione radio per la Elektra Records nei primi anni '90 e abbiamo lavorato per la promo di band come Motley Crue e Metallica e, 25 anni dopo, siamo ancora qua nel tentativo di sponsorizzare questo tipo di musica ma con un documentario"