Gli effetti della Brexit sulla musica: le riflessioni di Elton John e Colin Greenwood (Radiohead)

La Brexit e le ricadute sulla musica. Elton John e Colin Greenwood, bassista dei Radiohead, hanno scritto due lunghe riflessioni sul tema per il The Guardian. Il primo racconta l'importanza del mettersi in gioco in tournée europee, fondamentali per crescere artisticamente e denuncia come i lavoratori britannici legati ad alcune professioni possano ancora viaggiare per affari senza richiedere un visto, ma non i musicisti. Il secondo invece segnala l'aumento dei costi della "macchina musicale" e le difficoltà di spostamento.

Qui una parte della riflessione di Colin Greenwood:

Come sarà suonare in Europa adesso, dopo la Brexit? Ho parlato con diversi vecchi amici che hanno anni di esperienza nella pianificazione di tour dei Radiohead. Adrian, il nostro contabile itinerante, ha detto che sarà più goffo e costoso. Prima della Brexit, un carnet (un elenco di merci in entrata e in uscita dal paese) era necessario solo per la Norvegia e la Svizzera. Ora sarebbe più come suonare in Sud America, dove ogni paese ha i suoi sistemi per trattare con "paesi terzi" come noi. Adrian ha detto che una chitarra da 10.000 sterline avrebbe bisogno di un carnet che costerebbe circa 650 sterline più IVA. I costi di viaggio e alloggio sono già alti e le scartoffie e le spese extra aumenterebbero rapidamente per un'orchestra in tournée"

Qui una parte della riflessione di Elton John:

È assolutamente vitale per i nuovi artisti fare un tour in Europa. Far conoscere la tua musica a folle di una cultura diversa dalla tua, che non parlano necessariamente la tua stessa lingua, ti rende solo un musicista migliore. Come ho scoperto negli anni '60, puoi passare mesi in una sala prove a perfezionare scrupolosamente il tuo mestiere e non imparerai tanto sulle esibizioni dal vivo quanto in mezz'ora cercando di conquistare un pubblico sconosciuto. Devi avere quel contatto visivo con altri esseri umani. Fare un tour in Europa ti permette di assorbire influenze diverse, comprendere folle diverse e incontrare nuovi musicisti. Ti aiuta a entrare nella tua arte. Non solo suoni meglio, ma come risultato scrivi canzoni migliori.

Durante la pandemia di Covid-19, abbiamo visto molti altri modi per promuovere la musica a un pubblico globale: gli artisti hanno utilizzato i social media e i live streaming e hanno creato eventi online pay-per-view. Alcuni di questi formati sono stati incredibilmente creativi. Ma nessuno di loro è arrivato nemmeno lontanamente vicino a replicare l'esperienza di andare a un concerto, e nessuno di loro avrà il tipo di impatto su un artista che ha il tour. La situazione in cui ci troviamo ora è ridicola. La musica è una delle maggiori esportazioni culturali della Gran Bretagna. Ha contribuito con 5,8 miliardi di sterline all'economia britannica nel 2019, ma è stato escluso dai negoziati commerciali sulla Brexit quando altri settori non lo erano. I lavoratori di alcune professioni possono ancora viaggiare per affari senza richiedere un visto. Ma non musicisti. O i negoziatori della Brexit non si preoccupavano dei musicisti, o non ci pensavano, o non erano sufficientemente preparati. Hanno sbagliato. Alla fine spetta al governo britannico risolverlo: devono tornare indietro e rinegoziare.