Friends&Partners, MK3 (Achille Lauro) e Musica&Parole lanciano DOGMA95

La società di live promoting diretta da Ferdinando Salzano e controllata da CTS Eventim Friends&Partners e MK3, l’agenzia di booking e management di Achille Lauro guidata da Angelo Calculli, hanno unito le forze con Musica&Parole, azienda specializzata nella gestione di spazi di intrattenimento e produzione di eventi, per dare vita a una nuova entità, la DOGMA95: a rivelarlo è stato il cantante di “Rolls Royce” nel corso di un’intervista a Repubblica.

La nuova realtà, che mutua il proprio nome dal manifesto cinematografico stilato nel 1995 dai registi danesi Lars von Trier e Thomas Vinterberg, sarà configurata come società a responsabilità limitata e ha come missione quella di - come spiegato dallo stesso Lauro De Marinis - “gestire il mercato italiano degli showcase e degli eventi privati”.

MK3 si occupa di produzione musicale, promozione, booking e management, e gestisce le attività - oltre che di Achille Lauro e Boss Doms - di, tra gli altri, Elenoir, Nick Cerioni, Nahaze, Jadsy, Fresh Mula e 16 Gang: la società, già titolare di una partnership con Friends&Partners per la gestione dei live dei suoi artisti, è coinvolta sempre con l’agenzia di Salzano nella divisione booking di Musica&Parole, titolare delle quote di maggioranza e del management operativo del Praja di Gallipoli coinvolta nella gestione di circa quindici locali tra Puglia e Basilicata e di dieci tra hotel, lidi e club.