Musica e gaming: Monstercat acquisisce Silk Music

Dopo le partnership con le gaming house Psyonix Studios (per la colonna sonora di “Rocket League”) e Amanotes, e l’accordo di licenza con Twitch, la piattaforma preferita dalla community di appassionati di videogiochi, per il repertorio offerto dal servizio Soundtrack, l’etichetta dance Monstercat mette a segno un altro colpo per consolidare la sua posizione come canale di raccordo tra l’universo della discografia e quello discografico: Monstercat, etichetta canadese fondata a Vancouver nel 2011 da Mike Darlington e Ari Paunonen, ha annunciato l’acquisizione di Silk Music, label losangelina specializzata in house, trance e chillout.

L’operazione, nata da un processo di partnership poi evolutosi in un vero e proprio passaggio di mano, ha implicato il rebranding dell’acquisita in Monstercat Silk, che andrà così ad aggiungersi alle altre controllate Instinct e Uncaged.

“La nostra missione è approfondire e diversificare l'offerta musicale di Monstercat con una gamma più ampia di sottogeneri elettronici, dal chillout e downtempo all'house deep e progressive”, ha fatto sapere in una nota il direttore di Silk Jacob Henry: “Con questa ambizione, siamo orgogliosi di aver ampliato il nostro programma di pubblicazioni a due uscite settimanali”.

Prima ancora dell’ufficializzazione dell’acquisizione di Silk Music il catalogo di Monstercat e delle sue due controllata maturava un totale di duecento milioni di stream mensili.