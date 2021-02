Dua Lipa, guarda il video del nuovo singolo ‘We're good’

Come anticipato dalla stessa Dua Lipa la scorsa settimana, la 25enne cantautrice londinese di origini kosovare ha pubblicato la nuova edizione del suo ultimo album di inediti, "Future Nostalgia”, uscito il 27 marzo 2020.

La nuova pubblicazione, intitolata ”Future Nostalgia - The Moonlight Edition” - che fa seguito al disco di remix "Club future nostalgia", uscito lo scorso agosto - è stata anticipata dal singolo "We're good”, di cui la voce di "Don't start now” ha condiviso il video diretto da Vania Heymann e Gal Muggia.

Composta da 19 tracce, la nuova edizione di “Future Nostalgia” include altre due nuove canzoni: “Not My Problem” con JID e “If It Ain’t Me” - disponibili all’ascolto nelle clip riportate di seguito.

Lo scorso novembre Dua Lipa - che nel corso dell’anno passato ha pubblicato, tra le altre cose, il singolo “Fever” e una serie di collaborazioni, come la versione del brano “Levitating" insieme a DaBaby, “Prisoner” con Miley Cyrus per l'ultimo disco della musicista statunitense "Plastic Hearts" (leggi qui la recensione) e la rielaborazione di "Real Groove" di Kylie Minogue insieme alla stessa interprete australiana - è stata protagonista di uno show virtuale che, intitolato "Studio 2054" e trasmesso in streaming, ha incollato davanti agli schermi oltre 5 milioni di spettatori.

Ecco la tracklist e la copertina di “Future Nostalgia - The Moonlight Edition”:

1. Future Nostalgia

2. Don't Start Now

3. Cool

4. Physical

5. Levitating

6. Pretty Please

7. Hallucinate

8. Love Again

9. Break My Heart

10. Good in Bed

11. Boys Will Be Boys

12. Fever (feat. Angèle)

13. We're Good

14. Prisoner (with Miley Cyrus)

15. If It Ain't me

16. That Kind Of Woman

17. Not My Problem (feat. JID)

18. Levitating (feat. DaBaby)

19. UN DIA (ONE DAY) [with J Balvin & Bad Bunny]