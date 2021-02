Il social network di Bytedance apre ai concerti in live streaming: fresca dell’accordo di licenza globale con Universal, la piattaforma ospiterà il prossimo 14 settembre “il primo concerto in assoluto di un singolo artista, in versione integrale, trasmesso dal vivo su TikTok”. Protagonista dell’evento sarà Justin Bieber, che proporrà brani estratti da “Journals”, album del 2013 mai distribuito sui mercati in forma fisica diventato poi colonna sonora del secondo documentario dedicato al cantante di "Purpose", “Believe”: lo show sarà trasmesso il giorno di San Valentino - con replica in differita il giorno successivo - sul canale TikTok ufficiale dell’artista, che a oggi conta poco meno di venti milioni di follower.

“Sono entusiasta di dare vita a questo concerto”, ha fatto sapere Bieber in una nota: “‘Journals’ è uno dei miei progetti preferiti e non l'ho mai eseguito dal vivo. Sono grato a TikTok per avermi aiutato a portare questo spettacolo a tutti i fan il ​​giorno di San Valentino”.