Soundcloud: Troy Carter è il nuovo direttore del consiglio di amministrazione

Il già manager di Lady Gaga, John Legend e Meghan Trainor nonché ex capo dei servizi per artisti di Spotify Troy Carter è stato nominato direttore del consiglio di amministrazione di Spotify: come ha fatto sapere la società svedese con sede a Berlino per mezzo di una nota, al dirigente sarà chiesto di “elaborare nuovi modelli di business, oltre che sviluppare nuove soluzioni e servizi dedicati agli artisti”.

La nomina è da inquadrare nel processo che Soundcloud ha avviato negli ultimi mesi, il cui aspetto più rilevante è lo spostamento verso un modello assimilabile a quello già adottato da Bandcamp, ovvero di supporto diretto agli artisti da parte delle fan base. Al proposito il vicepresidente della società per le partnership sui contenuti Raoul Chatterjee ha spiegato - nel corso di un’audizione presso il parlamento britannico, che Soundcloud “come piattaforma artist-first è sempre alla ricerca di modi per rendere più equi i pagamenti agli artisti”, pur premettendo come le implicazioni di un modello di business basato sull’utente - quello proprio di servizi in abbonamento come Spotify - per essere sviscerate necessitino di “un'indagine molto dettagliata e complessa che deve ancora essere avviata”.