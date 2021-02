Spotify lancia una community per autori

Il servizio dedicato agli autori che Spotify ha lanciato sulla propria piattaforma lo scorso mese di dicembre diventerà un’entità a sé stante: il sito, che sarà battezzato Noteable, non solo offrirà gli stessi servizi previsti in prima istanza sull’hub digitale - come playlist e opportunità di interazione - ma anche strumenti aggiuntivi come una newsletter dedicata a notizie, prodotti o risorse che possano interessare i creativi e tutorial video, tenuti da ospiti speciali.

Noteable è stato definito dal responsabile per le relazioni con i creator della piattaforma svedese Jules Parker “il filo conduttore che raggruppa gli strumenti e le modalità di interazione” offerti da Spotify ad artisti e autori.

La società guidata da Daniel Ek sta mostrando un vivo interesse nei confronti della comunità degli autori: poco prima dell’inaugurazione di Songwriters Hub era trapelata la notizia dello sviluppo, da parte di Spotify, di un software anti-plagio a disposizione proprio della comunità artistica presente con le proprie opere sul servizio. A inizio 2020 erano state lanciate le Songwriter Page, informazioni relative agli autori dei brani testate in prima battuta sui cataloghi di big come Missy Elliott, Justin Tranter e Meghan Trainor.