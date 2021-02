Bruce Springsteen: "Non era ubriaco, aveva solo bevuto uno shot"

Una fonte vicina a Bruce Springsteen, ma rimasta anonima, è intervenuta sulle pagine del "New York Post" per ridimensionare la vicenda dell'arresto del Boss con l'accusa di guida in stato di ebbrezza, guida spericolata e consumo di alcol in un'area chiusa.

A pubblicare la storia è stato il sito statunitense di gossip e intrattenimento "TMZ" (lo stesso che, tra le altre cose, nel 2009 diede per primo la notizia della morte di Michael Jackson), raccontando i dettagli dell'infrazione nei pressi della Gateway National Recreation Area a Sandy Hook risalente allo scorso novembre.

Springsteen, è la versione della fonte sentita dal "New York Post", non era ubriaco:

"Era sulla moto quando alcuni fan lo hanno riconosciuto, gli hanno chiesto di fermarsi e di scattare qualche foto. Bruce si è fermato, ha fatto le foto e poi un fan gli ha offerto un bicchierino di liquore. Lui l'ha consumato rimanendo seduto sulla moto, che in quel momento era ferma".

Poi, però, il Boss si sarebbe rimesso in viaggio:

"A quel punto la polizia del parco, che aveva visto cosa era successo, lo ha immediatamente fermato mentre si allontanava".

Il "New York Post" scrive di non aver potuto al momento cercare un riscontro ufficiale alle dichiarazioni.

Intanto, in seguito alla pubblicazione della storia da parte di "TMZ" Jeep ha ritirato lo spot con protagonista Bruce Springsteen trasmesso per la prima volta in tv durante il Superbowl, la scorsa domenica. La clip è stata rimossa anche da YouTube, dove aveva totalizzato in pochi giorni milioni di visualizzazioni.