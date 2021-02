Sanremo Story: le canzoni che hanno vinto il premio della Critica Mia Martini dal 2006 al 2011

Dal 1982 il Premio della Critica “Mia Martini” viene assegnato ogni anno – a eccezione, per quanto concerne la sezione Giovani, del 1982, 1983, 2004, 2005 e 2006 – agli artisti che si distinguono, agli occhi della stampa specializzata, per la qualità del loro contributo al Festival di Sanremo. Rivediamo insieme quali sono stati gli artisti che, tra il 1994 e il 1999, si sono aggiudicati il prestigioso riconoscimento, nella categoria Big e in quella Giovani, che vi presentiamo alternate.



Premio della Critica Mia Martini, sezione Big, 2006: Noa, Carlo Fava & Solis String Quartet, “Un discorso in generale”

Premio della Critica Mia Martini, sezione Giovani, 2006: non assegnato



Premio della Critica Mia Martini, sezione Big, 2007: Simone Cristicchi, “Ti regalerò una rosa”

Premio della Critica Mia Martini, sezione Giovani, 2007: Fabrizio Moro, "Pensa"



Premio della Critica Mia Martini, sezione Big, 2008: Tricarico, “Vita tranquilla”

Premio della Critica Mia Martini, sezione Giovani, 2008: Frank Head, “Para parà ra rara”

Premio della Critica Mia Martini, sezione Big, 2009: Afterhours, “Il paese è reale”

Premio della Critica Mia Martini, sezione Giovani, 2009: Arisa, “Sincerità”



Premio della Critica Mia Martini, sezione Big, 2010: Malika Ayane, “Ricomincio da qui”

Premio della Critica Mia Martini, sezione Giovani, 2010: Nina Zilli, “L'uomo che amava le donne”



Premio della Critica Mia Martini, sezione Big, 2011: Roberto Vecchioni, “Chiamami ancora amore”

Premio della Critica Mia Martini, sezione Giovani, 2011: Raphael Gualazzi, “Follia d'amore”