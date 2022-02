Sanremo Story: le canzoni che non hanno vinto il Festival ma sono state grandi successi (7° parte)

Chiamami per nome (Michielin, Fedez, D'Amico, Mahmood, Raina, Simonetta) Francesca Michielin e Fedez, 2021

Per un milione (F. Abbate, R. Pagliarulo, A. Rapetti Mogol, A. Cisternino, F. Clemente, A. Merli) Boomdabash, 2019

Cosa ti aspetti da me (G. Curreri, G. Pulli, P. Romitelli) Loredana Berté, 2019

Una vita in vacanza (L. Guenzi, A. Gazzola, F. Draicchio, M. Romagnoli, A. Guidetti e E. Roberto) Lo Stato Sociale, 2018

Fatti bella per te (Paolo Turci, Giulia Anania, Luca Chiaravalli, Davide Simonetta) Paola Turci, 2017

Sono numerosissime le canzoni che nelle, fino ad ora, settantuno edizioni del Festival di Sanremo non lo hanno vinto; ciò non toglie che molte siano state comunque dei grandi successi. Ve le facciamo riascoltare.

Segui Rockol su Instagram per non perderti le notizie più importanti!