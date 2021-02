H.E.R. accusata di plagio per il singolo "Focus" del 2016

La cantautrice Gabriella Wilson, meglio conosciuta nell'universo discografico come H.E.R., reduce dalla sua partecipazione al Super Bowl, è coinvolta in una causa nella quale le sono stati chiesti tre milioni di dollari per aver violato il copyright da 3 milioni di dollari con il suo singolo del 2016 "Focus".

La 23enne musicista californiana è stata citata in giudizio dal cantautore e pianista Andre Sims, che ha anche intentato causa al co-produttore Darhyl 'DJ' Camper, al co-autore Justin Love e a Sony Music Entertainment per avere campionato la sua "Endless Minds" senza aver corrisposto alcun compenso.

In una lettera avuta dalla testata The Jasmine Brand, Sims afferma che in una vecchia intervista Camper ha persino parlato di "Endless Minds" come della fonte di ispirazione per "Focus". Camper avrebbe detto: "Sono su Instagram, sto scorrendo... e poi un ragazzo che seguo, un pianista pazzo. Aveva fatto questa cosa, come una sorta di warmup piccolo. E io, 'Questo è pazzo!'. Ed è un po' simile alla melodia di "Focus", quindi l'ho presa e mi ha ispirato a suonarla in quel modo, cambiata un po', metti un beat, rallenta... BOOM!"

Sims afferma di aver cercato di contattare la Wilson e il suo team per mesi, tenendosi l'azione legale quale ultima risorsa. H.E.R. deve ancora rispondere a queste 'accuse'. Nella lettera Sims spiega: "Avevo sperato di evitare il tribunale e il clamore pubblico, ma dopo mesi trascorsi a cercare di convincerli a fare la cosa giusta, non mi hanno lasciato altra alternativa e i miei fan vogliono che io combatta per ciò che è mio di diritto per il copyright della canzone." Sims chiede tre milioni di dollari per violazione del copyright.

Con la sua "Fight For You" H.E.R., inclusa nella colonna sonora di 'Judas & The Black Messiah' - film diretto dal regista afroamericano Shaka King sul leader delle Pantere Nere Fred Hampton - è nel lotto delle canzoni in corsa per entrare in nomination ai Premi Oscar quale migliore canzone originale.