Guarda un raro filmato dei Beach Boys allo zoo di San Diego nel 1966

E' stato pubblicato un raro filmato dei Beach Boys allo zoo di San Diego dove si erano recati il 10 febbraio 1966 per la seduta fotografica relativa alla copertina del loro album uscito nel maggio 1966, "Pet Sounds" (leggi qui la recensione).

Il video, in bianco e nero, ha una durata di 24 secondi ed è stato portato alla luce dalla emittente televisiva CBS News 8. La clip mostra i componenti dei Beach Boys mentre danno da mangiare alle capre che sono poi finite sulla copertina dell'album.

Uno dei membri della band californiana, Al Jardine, aveva dichiarato che in Capitol Records non avevano ascoltato "Pet Sounds" e pensavano che trattasse di animali, mentre il San Diego Union aveva affermato che la scelta del luogo era un riferimento alla band britannica degli Animals.

In ogni caso, quelle riprese non andarono del tutto secondo i piani previsti, Frank Rhoades dello Union descrisse la band come formata da "sei musicisti milionari... con lunghi capelli alla Beatles che indossano tutti stivali divertenti".

"Uno di loro ha fatto rimbalzare una carota sulla testa di una delle nostre tigri", ha scritto Rhoades. Un altro ha cercato di infilare la testa di una piccola antilope nelle sbarre di ferro. Poi sono andati in giro a toccare i cuccioli (...) Alcune ragazze che hanno visto i Beach Boys comportarsi in questo modo sono rimaste certamente deluse. Il cameraman e l'art director erano ragazzi terribilmente gentili, ma le cose sfuggirono loro di mano e non poterono controllare la situazione."

Rhoades ha concluso il suo report affermando che il sovrintendente dello zoo, un ex sergente maggiore dei marine di nome John Muth, disse alla band che non erano i benvenuti e che non lo sarebbero mai stati.

Un altro membro dei Beach Boys, Mike Love, ricorda le cose in modo leggermente diverso, e dice a CBS News 8: "Ehi, mettiamo una pietra sopra il passato. Non ho idea del perché lo hanno detto. Forse è stato detto o fatto qualcosa di maleducato, ma io mi sono comportato come un perfetto gentiluomo."

Il compagno di band Brian Johnston, in passato, è stato meno conciliante, accusando le capre di essersi comportate male. Anni dopo parlando con il magazine Rolling Stone disse: "Le capre furono orribili. Volevano saltarci addosso e morderci. Una di loro si è mangiata la mia radio. Lo zoo disse che stavamo torturando gli animali, ma avrebbero dovuto vedere quello che abbiamo passato. Stavamo soffrendo".