Fleetwood Mac: esce la ristampa dell’album live del 1980 con inediti

Il prossimo 9 aprile verrà pubblicata la ristampa in edizione deluxe del primo album dal vivo della band di Stevie Nicks e Mick Fleetwood, in origine dato alle stampe dai Fleetwood Mac nel 1980.

“Fleetwood Mac Live”, originariamente registrato durante il tour a supporto del disco “Tusk” del 1979, tornerà nei negozi sotto forma di edizione deluxe composta da 3 CD o 2 LP che includeranno, oltre all’album del 1980 rimasterizzato, registrazioni inedite realizzate tra il 1977 e il 1982. La nuova pubblicazione - disponibile anche nel formato “Tour edition” a tiratura limitata (1000 copie) con, tra le altre cose, repliche di pass per il backstage, biglietti e adesivi - conterrà anche un vinile da 7 pollici con le demo, mai pubblicate prima, di "Fireflies" e "One more night”.

L’edizione deluxe del primo album dal vivo della band anglo-statunitense, pubblicato da Rhino, è anticipata dalla versione live finora inedita di “The Chain”, registrata durante il concerto dei Fleetwood Mac del 20 maggio 1980 al Richfield Coliseum di Cleveland, Ohio, e disponibile nel video riportato di seguito.

Ecco la tracklist dell’edizione deluxe in formato CD:

Disc One: Original Album Remastered

1. “Monday Morning”

2. “Say You Love Me”

3. “Dreams”

4. “Oh Well”

5. “Over & Over”

6. “Sara”

7. “Not That Funny”

8. “Never Going Back Again”

9. “Landslide”

Disc Two: Original Album Remastered

1. “Fireflies”

2. “Over My Head”

3. “Rhiannon”

4. “Don’t Let Me Down Again”

5. “One More Night”

6. “Go Your Own Way”

7. “Don’t Stop”

8. “I’m So Afraid”

9. “The Farmer’s Daughter”

Disc Three

1. “Second Hand News” *

2. “The Chain” *

3. “Think About Me” *

4. “What Makes You Think You’re the One” *

5. “Gold Dust Woman” *

6. “Brown Eyes” *

7. “The Green Manalishi (With The Two-Pronged Crown)” *

8. “Angel” *

9. “Hold Me” *

10. “Tusk” *

11. “You Make Loving Fun” *

12. “Sisters Of The Moon” *

13. “Songbird” *

14. “Blue Letter” *

Bonus Track

15. “Fireflies” – Remix – Long Version

Questa, invece, la tracklist della ristampa in formato vinile:

LP One: Side One

1. “Monday Morning”

2. “Say You Love Me”

3. “Dreams”

4. “Oh Well”

5. “Over & Over”

LP One: Side Two

1. “Sara”

2. “Not That Funny”

3. “Never Going Back Again”

4. “Landslide”

LP Two: Side One

1. “Fireflies”

2. “Over My Head”

3. “Rhiannon”

4. “Don’t Let Me Down Again”

5. “One More Night”

LP Two: Side Two

1. “Go Your Own Way”

2. “Don’t Stop”

3. “I’m So Afraid”

4. “The Farmer’s Daughter”

Bonus 7-Inch Single

A. “Fireflies” – Demo *

B. “One More Night” – Demo *

* precedentemente inedite