Sanremo 2021, Sergio Cerruti (AFI): ‘Priorità a salute di artisti e lavoratori’

Il presidente di AFI - Associazione Fonografici Italiani Sergio Cerruti ha commentato la notizia riguardante la positività al Covid-19 di uno dei tecnici impegnati nelle prove del prossimo Festival di Sanremo agli studi De Paolis di Roma. “Ecco, quanto predetto si è verificato”, ha osservato Cerruti in una nota: “Prima di tutto, auguro una pronta guarigione al tecnico risultato positivo. Non si tratta di essere catastrofici, ma ho combattuto il Covid-19, provando in prima persona gli effetti sulla mia pelle ed è evidente che cantare vittoria sui protocolli di sicurezza non ha senso. La situazione di emergenza resta, nonostante il rispetto delle regole”.

“Mi chiedo cosa accadrà tra qualche settimana quando la macchina del Festival dovrà partire e non solo scaldare i motori. In questo senso, penso agli artisti, a tutti coloro che li accompagneranno e a tutti i tecnici impegnati”, prosegue Cerruti: “E intanto a Sanremo si registra un’impennata di contagi e si teme una zona rossa. I dati delle ultime settimane parlano chiaro: i contagi sono nuovamente aumentati e la situazione è preoccupante. Ho apprezzato quanto dichiarato in un’intervista dal maestro Albano, storico associato AFI, artista e uomo di grande umanità, trasmessa non solo attraverso le sue canzoni, ma soprattutto, attraverso i fatti. Come ha detto Albano, non si può far finta che il Covid-19 non esista. L’Italia soffre e sarebbe opportuno seguire gli esempi internazionali da Cannes al Festival di Rio”.

“Mi chiedo quando la ragione e i valori potranno superare gli interessi”, conclude il presidente di AFI: “Il diritto al divertimento non può superare il diritto alla vita e il bisogno di fare spettacolo non può tralasciare le responsabilità sociali, perché se la situazione dovesse sfuggire di mano, non abbiamo ancora capito chi avrà la responsabilità morale e legale di un qualcosa che sarebbe potuto essere evitato e gestito assolutamente in un’altra maniera”.