Elton John: guarda il video con Michael Caine per il vaccino anti Covid-19

Elton John e Michael Caine hanno recitato insieme in un nuovo video del servizio sanitario nazionale britannico, che vede il musicista di Pinner e l’attore due volte premio Oscar unire le loro forze per rassicurare il pubblico sull'efficacia del vaccino anti Covid-19.

Nel filmato la voce di “Tiny dancer” interpreta un potenziale candidato impegnato in un provino relativo a uno spot per promuovere la vaccinazione contro il Coronavirus. Il video, inoltre, mostra Elton John intonare un verso della sua canzone “I’m still standing” dopo aver finto di ricevere una dose del vaccino.

“Grazie, Elton, ti faremo sapere”, dice dopo diverse riprese inscenate il regista al 73enne artista britannico, che risponde: “Bene, con così poco preavviso non troverete nessuno di più grande”. Successivamente il video - riportato di seguito - vede Michael Caine sottoporsi alla vaccinazione e rivolgersi alle telecamere per dire: “Non ha fatto male. Non molte persone lo sanno”.

“Volevo prendere parte a questo filmato per aiutare a mostrare alle persone i vantaggi di essere vaccinati e come il vaccino aiuta a proteggere noi stessi e le persone che amiamo”, ha fatto sapere Elton John in una dichiarazione riportata dal The Guardian. L’artista - che, come Michael Caine, ha già ricevuto il vaccino - poi aggiunto: “Più persone nella società si sottopongono al vaccino, più possibilità ci sono di sradicare la pandemia nazionale di Coronavirus”.

Recentemente, a margine di un articolo pubblicato proprio dal The Guardian, il musicista inglese ha ricordato il momento in cui, durante un concerto, uno spettatore gli tirò un hot dog sul palco. La voce di "Rocket man" ha ricordato l'accaduto per spiegare perché è importante supportare gli artisti più giovani a farsi strada nel mondo della musica e per rinnovare il suo sostegno agli emergenti che troveranno difficoltà ad entrare in Europa dopo il Coronavirus a causa delle "ridicole" normative della Brexit.