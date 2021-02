Leggi la lista dei candidati alla Rock & Roll Hall of Fame, tra loro Foo Fighters e Kate Bush

Rage Against the Machine, Jay-Z, Foo Fighters e Kate Bush sono tra i candidati ad essere inclusi nella classe 2021 della Rock and Roll Hall of Fame. L'elenco degli altri musicisti che sono in lizza per entrare nell'Arca della Gloria della musica include inoltre Chaka Khan, Devo, Iron Maiden, Go-Go’s, Carole King, New York Dolls, Tina Turner, Dionne Warwick, Fela Kuti, Mary J. Blige, Todd Rundgren e LL Cool J.

Per essere idoneo alla nomina, un singolo artista o gruppo che sia, deve avere pubblicato la prima registrazione almeno venticinque anni prima dell'anno della nomina. Sette dei candidati di quest'anno giungono al ballottaggio per la prima volta, tra questi Jay-Z, Foo Fighters, Iron Maiden, Go-Go's, Fela Kuti, Carole King e Dionne Warwick.

Se i Foo Fighters dovessero venire eletti, Dave Grohl entrerà nella Rock and Roll Hall of Fame per la seconda volta, essendo stato in precedenza inserito come membro dei Nirvana. Allo stesso modo così sarebbe anche per Carole King, che è stata già inserita come songwriter, e Tina Turner, che è stata eletta nel 1991 al fianco di Ike Turner.

Tra quanti avrebbero potuto ambire ad entrare nell'elenco degli idonei per la prima volta quest'anno poiché sono trascorsi venticinque anni dalla loro prima pubblicazione, ma che non sono stati nominati si possono citare: D'Angelo, Garbage, Deftones, Backstreet Boys e Robyn.

Invece tra i candidati negli scorsi anni, ma che non sono stati inseriti, e che non fanno parte della lista diramata quest'anno ci sono: Soundgarden, Replacements, Bad Brains, Motörhead, Dave Matthews Band, Thin Lizzy, Pat Benatar, Eric B. & Rakim, MC5, Kraftwerk, Jane's Addiction, John Prine, Eurythmics, Judas Priest, Smiths e Gram Parsons.

La classe del 2021 sarà annunciata a maggio e sarà formalmente sancita durante una cerimonia di gala che si terrà a Cleveland il prossimo autunno. I candidati saranno determinati da un organo di voto internazionale composto da oltre 1.000 artisti e membri dell'industria musicale, oltre al voto dei fan sul sito web della Rock and Roll Hall of Fame.

La classe del 2020 ha visto entrare nel prestigioso 'club' Nine Inch Nails, Depeche Mode, Whitney Houston, Notorious B.I.G., T. Rex e Doobie Brothers.

Ecco la lista dei candidati:

Mary J. Blige

Kate Bush

Devo

Foo Fighters

Go-Go’s

Iron Maiden

Jay-Z

Chaka Khan

Carole King

Fela Kuti

LL Cool J

New York Dolls

Rage Against the Machine

Todd Rundgren

Tina Turner

Dionne Warwick