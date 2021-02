Amazon Music for Artists: come funziona e cosa include

In un segnale esplicito della sempre più aspra concorrenza nei confronti del leader di mercato Spotify, della cui “Spotify for Artists” moltissimi sono a conoscenza e tanto si è scritto, Amazon Music ha varato un’iniziativa analoga dedicata agli artisti indipendenti (cioè: quelli svincolati da contratti o appartenenza a label per quanto attiene alla loro presenza su Amazon Music), battezzandola Amazon Music For Artists.

Amazon Music for Artists è una app /portale che funziona su dispositivi mobili e consente agli artisti indipendenti di valorizzare i propri profili su Amazon Music sia personalizzandoli sia integrando e arricchendo le informazioni presenti, per poi trarne metriche e dati relativi alla propria performance in streaming.

Attivarla è rapido e intuitivo, meglio ancora se un artista fa parte dell’offerta di TuneCore su Amazon Music, perché in quel caso Amazon gli avrà riservato una funzione dedicata ed una corsia preferenziale per reclamare e attivare il proprio profilo istantaneamente (in pratica è sufficiente scaricare la app Amazon Music for Artists sul proprio dispositivo mobile, ricercarsi sulla search bar, verificare le proprie informazioni e connettersi con le credenziali di TuneCore).

Pur detenendo una quota di mercato ancora distante da quella di Spotify a livello globale, la conglomerata di Seattle ha alzato l’asticella ricorrendo a un paio di azioni sinergiche:

collegando alla app Alexa, il noto software di riconoscimento vocale che dialoga anche con gli smart speakers della casa integrando alla app Twitch, la piattaforma social di live streaming più apprezzate soprattutto dalla Generazione Z.

Nella suite di Amazon Music for Artists sono incluse diverse caratteristiche e funzioni tra le quali si segnalano:

Il Daily Voice Index : una metrica che illustra nel dettaglio come sta andando un artista su Amazon Music, evidenziandone ogni dettaglio attraverso l’analisi dell’utilizzo che gli utenti fanno di Alexa: l’artista può scoprire quanto la sua performance è influenzata da richieste vocali relative a un testo, a un nome, a un titolo di un brano, a un intero album…

: una metrica che illustra nel dettaglio come sta andando un artista su Amazon Music, evidenziandone ogni dettaglio attraverso l’analisi dell’utilizzo che gli utenti fanno di Alexa: l’artista può scoprire quanto la sua performance è influenzata da richieste vocali relative a un testo, a un nome, a un titolo di un brano, a un intero album… Un tab dedicato ai fans , che propone una funzione per osservare e identificare quali sono gli ascoltatori di un artista e segmentarli tra Fans e SuperFans in base all’engagement rate (quoziente di coinvolgimento), per analizzare l’evoluzione della segmentazione nel tempo

, che propone una funzione per osservare e identificare quali sono gli ascoltatori di un artista e segmentarli tra Fans e SuperFans in base all’engagement rate (quoziente di coinvolgimento), per analizzare l’evoluzione della segmentazione nel tempo L’accesso ai dati dello streaming di un artista, con informazioni aggiornate quasi in tempo reale riguardanti l’intero suo catalogo

di un artista, con informazioni aggiornate quasi in tempo reale riguardanti l’intero suo catalogo Un filtro temporale per personalizzare le ricerche di dati, le analisi e le statistiche: intervalli, periodi, date specifiche relativi a brani o cataloghi…

temporale per personalizzare le ricerche di dati, le analisi e le statistiche: intervalli, periodi, date specifiche relativi a brani o cataloghi… Opzione di aggiornamento della propria immagine

Collegamento istantaneo con Twitch (che è proprietà di Amazon) per collegare i propri livestream all’interno della Amazon Music App

