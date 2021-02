Queen + Adam Lambert, spostato al 2022 l'unico concerto italiano del tour

A causa del protrarsi della situazione derivata dalla diffusione del virus Covid-19, i Queen + Adam Lambert annunciano oggi con immenso dispiacere di essere costretti a rinviare nuovamente i concerti in Europa e nel Regno Unito del 'The Rhapsody Tour'.

L’unico concerto italiano – previsto in un primo tempo per il 24 maggio 2020 e in seguito spostato al 23 maggio 2021 – è ufficialmente riprogrammato per l'11 luglio 2022, sempre all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bo).

I biglietti già emessi per i concerti che si dovevano tenere nel 2020 e nel 2021 sono validi per il nuovo concerto.

I Queen e Adam Lambert spiegano: "Con il prolungamento delle restrizioni dovute al Covid in tutta Europa non è possibile proseguire con il tour come inizialmente pianificato per quest’anno. La prospettiva di non poter suonare e conoscere i nostri meravigliosi fan è semplicemente straziante."

E continuano dicendo: "Per essere chiari: nessuno degli show 2020 e 2021 è stato cancellato, ma solo spostato a causa del Covid-19. Speriamo davvero che la maggior parte delle persone che avevano acquistato il biglietto per le date originali del 2020 siano ancora disponibili per unirsi a noi per gli spettacoli."

Parlando del ritorno sul palco, Roger Taylor ha detto: "Quando finalmente ricominceremo a suonare di fronte a un pubblico dal vivo sarà un attacco intensamente rinnovato e ci goderemo la meravigliosa sensazione di interagire di nuovo con i fan."

Il frontman Adam Lambert aggiunge: "È davvero deludente dover rimandare di nuovo, ma la sicurezza viene prima di ogni altra cosa e non vediamo l’ora che arrivi la primavera del 2022, quando torneremo più in forma che mai."