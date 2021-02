Fosse ancora vivo oggi l'ex bassista dei Metallica Cliff Burton compirebbe 59 anni. Il musicista non è stato dimenticato dai fan e il suo compleanno sarà comunque celebrato nel 'Cliff Burton Day', un evento in live streaming che avrà luogo su Twitch.tv/GomezGrip alle quattro del mattino dell'11 febbraio (ora italiana).

Cliff Burton entrò nei Metallica nel 1982 dopo che la band californiana lo vide esibirsi con la band in cui militava allora, i Trauma. Il bassista ha suonato nei primi tre album in studio dei Metallica - "Kill 'Em All", "Ride The Lightning" e "Master Of Puppets" - e ha co-firmato classici del gruppo come "Ride The Lightning", "For Whom The Bell Tolls", "Fade To Black", "Creeping Death" e "Master Of Puppets".

Burton morì tragicamente all'età di soli 24 anni in un incidente sul tour bus dei Metallica in Svezia il 27 settembre 1986. Il primo sostituto di Burton nella formazione di Lars Ulrich fu Jason Newsted, che vi rimase fino al 2001. Dal 2003 fino ai giorni nostri il titolare è Robert Trujillo.