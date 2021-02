Il papà di Lars Ulrich pubblica un disco... a 92 anni

Non è mai troppo tardi, era il nome di un popolare programma televisivo della tv italiana degli anni Sessanta. E davvero non è mai troppo tardi per incidere un disco. A confermare l'assunto è il papà del batterista dei Metallica Lars Ulrich che alla bellà età di 92 anni ha pubblicato un album.

Torben Ulrich, in vita sua è stato poeta, giornalista – sia in radio che per la carta stampata - pittore, regista, artista, atleta e anche musicista, è tornato ad occuparsi di musica, insieme alla compositrice e violoncellista statunitense Lori Goldston.

Il titolo del disco - che si compone di sette brani - è "Oakland moments: cello, voice, reuniting (rejoicing)" ed è la prima collaborazione tra il maturo Torben e la Goldston. Quest'ultima ebbe a che fare con il mondo del rock quando accompagnò i Nirvana in tour nel 1993-94 collaborando anche all'album della band di Kurt Cobain "MTV Unplugged in New York".

A dare notizia del lavoro di Torben è stato il figlio Lars che, con orgoglio, sul suo account Instagram ha pubblicato una immagine di lui e il suo genitore, corredata dal seguente messaggio: "Questo è mio papà... è quello a sinistra. 92 anni ed è appena partito... Oggi, come uno che alla sua età, pubblica un altro disco... E' una collaborazione con la sua cara amica Lori Goldston."

Sebbene questo sia il primo disco dei due, Torben e Lori sono amici sin dal 2005 quando iniziarono a suonare insieme negli Instead Of con Jaison Scott e Angelina Baldoz.