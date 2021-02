Laura Pausini entra nella 'shortlist' dei Premi Oscar 2021

Laura Pausini la scorsa settimana è entrata in nomination per i Golden Globes edizione 2021, i premi assegnati dall’Hollywood Foreign Press Association nella sezione 'miglior canzone originale', per il brano "Io sì (Seen)”. La canzone è tratta dalla colonna sonora del film "La vita davanti a sé” di Edoardo Ponti con protagonista Sophia Loren, ed è il frutto della collaborazione tra la 46enne interprete romagnola, la cantautrice statunitense Diane Warren che ha composto il pezzo e Niccolò Agliardi, che insieme alla Pausini ha scritto il testo della versione in italiano.

Con un messaggio pieno di soddisfazione pubblicato sul suo account Instragram Laura Pausini comunica oggi di essere entrata nella shortlist dei candidati al Premio Oscar. Questo è l'ultimo passaggio per poter accedere alla lista finale dei magnifici cinque brani che entreranno in nomination e quindi in gara per aggiudicarsi la prestigiosa statuetta nella cerimonia di assegnazione degli Oscar cinematografici che si terrà il prossimo 25 aprile. La votazione per indicare la rosa dei cinque finalisti – sono rimaste in lizza quindici canzoni - avrà luogo tra il 5 e il 10 marzo e i nomi dei candidati saranno annunciati il 15 marzo.

A seguire le 'shortlist' dei brani e delle colonne sonore ancora in 'gara' per entrare nella nomination finale.

Canzone originale:

“Turntables” from “All In: The Fight for Democracy”

“See What You’ve Done” from “Belly of the Beast”

“Wuhan Flu” from “Borat Subsequent Moviefilm”

“Husavik” from “Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga”

“Never Break” from “Giving Voice”

“Make It Work” from “Jingle Jangle: A Christmas Journey”

“Fight For You” from “Judas and the Black Messiah”

“lo Sì (Seen)” from “The Life Ahead (La Vita Davanti a Se)”

“Rain Song” from “Minari”

“Show Me Your Soul” from “Mr. Soul!”

“Loyal Brave True” from “Mulan”

“Free” from “The One and Only Ivan”

“Speak Now” from “One Night in Miami…”

“Green” from “Sound of Metal”

“Hear My Voice” from “The Trial of the Chicago 7”

Colonna sonora originale:

“Ammonite”

“Blizzard of Souls”

“Da 5 Bloods”

“The Invisible Man”

“Jingle Jangle: A Christmas Journey”

“The Life Ahead (La Vita Davanti a Se)”

“The Little Things”

“Mank”

“The Midnight Sky”

“Minari”

“Mulan”

“News of the World”

“Soul”

“Tenet”

“The Trial of the Chicago 7”