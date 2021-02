Universal: alleanza con le eccellenze K-pop per dominare il mercato del live streaming

La Big Hit, etichetta dei BTS considerata la più rilevante realtà K-pop a livello globale, ha annunciato l’ingresso come azionisti di Universal e dell’etichetta YG (teoricamente concorrente della stessa Big Hit, anche se partecipata, a livello azionario, dalla label di Bang Si-hyuk) in KBYK Live, sviluppatore di live streaming nato dalla joint venture tra Big Hit e Kiswe che lo scorso mese di settembre ha lanciato il servizio VenewLive.

L’operazione, ha fatto sapere in una nota Big Hit, garantirà “una line-up di artisti di fama mondiale e contenuti di performance di alta qualità rappresentati da Big Hit, YG e UMG, espandendo ulteriormente la piattaforma utilizzando le tecnologie di Kiswe compreso il live-streaming multi-view”. VenewLive, infatti, potrà “personalizzare ogni esperienza di concerto per adattarla all'identità e alle caratteristiche di ogni artista, fornendo al contempo esperienze di performance innovative e originali affinché i fan possano godere dei contenuti del loro artista preferito in un modo unico, autentico e personalizzato”.

Il fatto che la tecnologia elaborata da VenewLive sia la stessa utilizzata dai BTS per gli eventi online da record degli scorsi mesi di giugno e ottobre lascia intendere che le mire dei partner - Universal in primis - vadano per oltre il mercato locale o di genere.

“Siamo lieti di unirci a Big Hit, YG e Kiswe come partner in KBYK nel tentativo di aiutare a far evolvere ulteriormente le opportunità e le esperienze di live streaming per gli artisti UMG e i loro fan oggi e nel futuro”, ha dichiarato il vicepresidente esecutivo di UMG Boyd Muir: “Il 2020 ha dimostrato che la necessità di un live streaming affidabile e innovativo non è mai stata così sentita. VenewLive offre alcune delle opportunità più creative e importanti per gli artisti di oggi per globalizzare la loro arte e le loro performance, su misura per migliorare la comunità di appassionati e l'esperienza dei fan”.