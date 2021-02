Addio a Elliot Mazer, tecnico del suono di Janis Joplin, Neil Young e altri grandi del rock

E’ morto all’età di 79 anni Elliot Mazer, tecnico del suono fedele collaboratore di Neil Young - per il quale curò l’indimenticabile “Harvest” del 1971, oltre che “Time Fades Away” del 1973, “Tonight's The Night” del 1974, “Everybody's Rockin'” dell’’83 e “Old Ways” del 1984 - e Dream Syndicate (per “Ghost Stories” del 1988 e “Live at Raji's” dell’’89), Big Brother and the Holding Company con Janis Joplin (per il seminale “Cheap Thrills” del 1968), The Band (per le riprese del film-concerto del 1978 “The Last Waltz”) e Bob Dylan, per il quale curò la registrazione del concerto al festival dell’isola di Wight del 1969.

A darne notizia sono stati i Dream Syndicate attraverso i propri canali social ufficiali:

“Siamo molto tristi per la perdita del nostro amico Elliot Mazer”, ha fatto sapere, in una nota, la band di Steve Wynn: “Non scorderemo mai di averlo visto entrare nel nostro studio, ballando e dirigendo e diventando pazzo nel cercare di registrare la migliore take possibile. Ci ha fatto ridere e poi ci ha messo sotto ancora più forte per essere entusiasti come lo era lui. (...) Era unico nel suo genere, e ci mancherà”.

Mazer aveva lavorato con artisti estremamente diversi tra loro, come - per esempio - i Dead Kennedys, con i quali collaborò per “Give Me Convenience” del 1987, e Frank Sinatra, per il quale aveva curato le ristampe postume in DVD di “Live & Swingin’” (del Rat Pack) nel 2003 e “At The Sands” (sempre del 2003), oltre che di “September Of My Years” e “Fran Sinatra and Jobim” del 2004.