Sanremo 2021, il Ponente ligure verso la zona rossa

L’area compresa tra Sanremo e Ventimiglia potrebbe diventare a breve zona rossa. L’andamento dei contagi da Covid-19 registrati nelle ultime settimane potrebbe portare il governatore della regione Liguria Giovanni Toti a firmare un’ordinanza ad hoc per imporre ulteriori restrizioni che sospenderebbero le attività degli esercizi commerciali pubblici come bar e ristoranti, oltre che a quelle degli istituti scolastici.

Come riferisce Riviera24, nel corso del quotidiano punto stampa tenuto nella sera di ieri, lunedì 8 febbraio, Toti ha dichiarato:

“Da Sanremo al confine di Ventimiglia la situazione è anticongiunturale rispetto al resto della Regione, dove i dati del contagio sono in diminuzione. Mentre la città di Imperia è sotto la media regionale, a Ponente, a causa della vicinanza con la Francia dove stanno circolando varianti del virus, i numeri sono, invece, in aumento”

Se la misura dovesse essere adottata entro la fine di questa settimana, le limitazioni alla circolazione dei cittadini dovrebbero terminare entro il primo marzo, cioè un giorno prima dell’inizio della settantunesima edizione del Festival della Canzone Italiana, in previsione del quale sono già state cancellate le manifestazioni collaterali al concorso canoro.

Sempre ieri, 8 febbraio, il prefetto di Imperia Alberto Intini aveva escluso l’istituzione di zone rosse a Sanremo durante il periodo del festival:

"Quello che a noi interessa è l'impatto sulla città. Abbiamo individuato quali possono essere alcune criticità, ma è un lavoro in itinere e non c'è nulla di deciso. Abbiamo anche valutato che non sarà necessario emettere provvedimenti drastici come zone rosse, chiusure e via dicendo"