Audiomack, chiusi accordi di licenza con Universal e Sony

La piattaforma di streaming musicale Audiomack ha siglato due accordi di licenza con Universal e Sony: la chiusura dei due contratti finalizza il processo di regolarizzazione nei confronti delle major avviato nel 2019 dal servizio lanciato nove anni fa da Dave Macli e David Ponte, quando la società sottoscrisse un’intesa con il gruppo Warner.

Forte di 17 milioni di utenti unici mensili, Audiomack si è distinto soprattutto presso la community degli appassionati di hip hop, ospitando sui suoi server anteprima di artisti di alto profilo come A Boogie wit da Hoodie, Migos, Fetty Wap, Kevin Gates e Chance The Rapper: uno dei punti di forza della piattaforma è il posizionamento rispetto alla concorrenza nei mercati emergenti, specie in quelli di Nigeria, Ghana, Tanzania, Senegal e Kenya, dove occupa il posto di servizio più diffuso sui servizi mobili iOs.