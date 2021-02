Paolo Fresu, un cofanetto (con omaggio a David Bowie) per festeggiare i 60 anni

Sarà pubblicato il prossimo 10 febbraio, il giorno in cui ricorrerà il sessantesimo compleanno dell’artista di Berchidda, “P6OLO FR3SU”, cofanetto contenente una ristampa e due nuovi album del jazzista sardo Paolo Fresu.

La ristampa riguarderà “Heartland”, album uscito per la Universal Francia nel 2001 realizzato con David Linx e Diederik Wissels oggi difficilmente reperibile, mentre i due nuovi album saranno “The Sun on the Sea”, realizzato con Daniele di Bonaventura e Jaques Morelenbaum, e “Heroes”, omaggio a David Bowie registrato in compagnia di Petra Magoni (voce), Gianluca Petrella (trombone ed elettronica), Francesco Diodati (chitarra elettrica), Francesco Ponticelli (contrabbasso e basso elettrico) e Christian Meyer (batteria), che include classici dello scomparso artista britannico come “Let’s Dance” e “Rebel Rebel”.

La pubblicazione sarà corredata da un booklet compilato dallo stesso Fresu e illustrato da scatti firmati dal fotografo Roberto Cifarelli: la copertina di “Heartland” è stata realizzata da Severino Salvemini, mentre quella di “The Sun on the Sea” è opera di Carlo Gambarresi. L’artwork di “Heroes” è stato affidato alla fotografa Giorgia Rizzo.

Sempre il 10 febbraio Fresu sarà protagonista di un concerto battezzato “Musica da lettura” in programma alla Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna, città nella quale l’artista risiede da fine anni Ottanta.