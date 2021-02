UK, 100mila sterline a 10 artisti indie per promuoversi all’estero

Sono stati comunicati ieri i dieci artisti indipendenti britannici ai quali sarà erogato un finanziamento complessivo da 100mila sterline per promuovere la propria attività all’estero: l’iniziativa fa parte del Music Export Growth Scheme, programma promosso dall’associazione di categoria dei discografici d’oltremanica British Phonographic Industry volto a sostenere le realtà nazionali sul panorama globale.

A beneficiare del fondo saranno la cantautrice indipendente Beabadoobee, il duo di musica elettronica nordirlandese Bicep, la band indie pop londinese Kero Kero Bonito, il cantante originario dello Zimbabwe ma cresciuto a Londra Kwaye, il rapper di Birmingham Wesley Joseph, la cantautrice Orla Gartland, il cantante e produttore Shakka, la rapper Shygirl, i Jungle e la band indie dello Yorkshire Working Men's Club.

Secondo quanto comunicato dalla BPI, i fondi erogati andranno impiegati per “la crescita del pubblico a livello internazionale attraverso il marketing digitale e altre forme di promozione all'estero appropriate al contesto Covid-19, come la campagne su radio, TV, stampa e social media, marketing, pubblicità multipiattaforma e altre operazioni”. L'iniziativa non riguarda, per ora, le attività dal vivo fuori dai confini britannici, in questi giorni al centro di un'accesa disputa riguardato gli accordi negoziati con l'Unione Europea dal governo di Boris Johnson dopo la Brexit.

Dal varo del Music Export Growth Scheme BPI ha investito oltre 4 milioni di sterline sulla promozione internazionale delle giovani realtà britanniche: gli oltre oltre 280 artisti indipendenti aiutati dal lancio del programma a oggi hanno generato oltre 46,5 milioni di sterline in esportazioni di musica per il Regno Unito, con un ritorno di 12 sterline per ogni sterlina investita.