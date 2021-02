Sanremo 2021, tra gli ospiti Negramaro e Amoroso: "Jovanotti? La porta è aperta"

A Sanremo 2021 ci saranno anche i Negramaro e Alessandra Amoroso. La band capitanata da Giuliano Sangiorgi e la cantante salentina saranno all'Ariston come ospiti. Ad annunciarlo è stato il conduttore e direttore artistico del Festival Amadeus, nel corso della conferenza stampa dedicata alle novità e agli aggiornamenti sulla manifestazione svoltasi oggi (in streaming). I loro nomi vanno ad aggiungersi a quelli - già confermati negli scorsi giorni - di Ornella Vanoni (la 86enne diva della musica italiana sarà presente alla serata finale, magari per ritirare un premio alla carriera), Achille Lauro, Zlatan Ibrahimovic, Matilda De Angelis, Elodie e Naomi Campbell.

L'anno scorso era atteso all'Ariston anche Jovanotti, la cui partecipazione però non fu confermata: il cantautore partì per un viaggio in bici in Sud America (da quell'esperienza nacque la serie per RaiPlay "Non voglio cambiare pianeta"). Sarà al fianco degli amici Amadeus e Fiorello, quest'anno? "Non lo so. Come ho detto anche l'anno scorso: 'La porta è aperta'. Se vorrà venire, noi siamo qui", risponde il padrone di casa. Che rivela di aver cercato anche Loredana Bertè (la cui ultima partecipazione al Festival di Sanremo risale al 2019: si classificò quarta con "Cosa ti aspetti da me", ricevendo tutte le sere standing ovation da parte della platea dell'Ariston).

Amadeus ha confermato di aver contattato anche Roberto Benigni e Adriano Celentano: "Ora aspettiamo che ci rispondano. Magari positivamente".

Il Festival di Sanremo 2021 si svolgerà dal 2 al 6 marzo 2021. A margine della conferenza, il vicedirettore di Rai1 Claudio Fasulo ha confermato la notizia della positività di un tecnico presente alle prove della manifestazione, ospitate dagli studi De Paolis di Roma: "Situazione sotto controllo, sono state osservate le procedure di tracciamento. Le persone che hanno lavorato a stretto contatto con lui verranno seguite e tamponate nei prossimi giorni".