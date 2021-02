Fontaines D.C., rinviato al 2022 il concerto a Milano

Il perdurare dell’emergenza sanitaria da Covid-19 ha costretto i Fontaines D.C. a rimandare di dodici mesi la loro unica data italiana per quest’anno, in origine prevista per il prossimo 13 marzo ai Magazzini Generali di Milano. La formazione irlandese capitanata da Grian Chatten recupererà l’appuntamento con il pubblico tricolore il 23 marzo del 2022, sempre presso il club di via Pietrasanta 16: i biglietti già emessi saranno ritenuti validi per il nuovo show.

“Il rinvio di questi spettacoli è ovviamente una grande delusione per noi come band”, ha spiegato il gruppo in una nota ufficiale: “Suonare dal vivo significa davvero molto per noi e dover aspettare più a lungo per tornare sui palchi è un vero peccato. Detto questo, riteniamo che la sicurezza di tutti sia una priorità, quindi non vediamo l'ora di vedervi tutti in un locala quando sarà consentito, e le cose saranno più sicure. Speriamo che vi teniate al sicuro e in salute finché tutto questo durerà”.