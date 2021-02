Avril Lavigne, il nuovo disco esce in estate

A poco più di due anni da “Head Above Water” - il sesto e ultimo disco dell’autrice e performer canadese consegnato ai mercati nel febbraio del 2019 - Avril Lavigne si starebbe preparando a pubblicare un nuovo lavoro di inediti in studio: a confermarlo è stata la stessa trentaseienne artista nel corso di un botta e risposta con un fan su Instagram. All’osservazione “sbrigati, non vediamo l’ora di avere il tuo settimo disco” la Lavigne ha risposto: “E’ pronto, arriverà presto. Di sicuro per l’estate”.

Contrariamente al suo predecessore, il nuovo disco - del quale ancora non si conoscono dettagli come tracklist, titolo ed eventuali collaborazioni - dovrebbe segnare un ritorno alle sonorità pop-punk che nei primi anni Duemila lanciarono l’artista a livello internazionale. A rivelarlo è stato il produttore dell’album John Feldmann, che lo scorso mese di dicembre ha anticipato qualche particolare nel corso di un’intervista alla testata australiana Wall Of Sound: “La sto aiutando a fare il nuovo disco, e lo sto amando. Davvero. Amo anche lei e non mi sono mai divertito tanto”.

Avril Lavigne era attesa a Milano il 15 e 16 marzo del 2020 per due date dell”Head Above Water World Tour”: le misure adottate per contenere il contagio da Covid-19 costrinsero i promoter della cantante a cancellare gli appuntamenti. Tuttavia due nuove date furono annunciate il 19 maggio scorso per il 12 e il 14 marzo 2021, rispettivamente a Milano e Padova. Data l’emergenza sanitaria ancora in corso, i due show saranno subordinati alle decisioni che verranno prese dal governo italiano alla scadenza del dpcm attualmente in vigore, le cui disposizioni - salvo proroghe - cadranno il prossimo 5 marzo.