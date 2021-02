SoundCloud verso i pagamenti diretti agli artisti?

Il nuovo ad di SoundCloud Michael Weissman si starebbe preparando a rivoluzionare la strategia della piattaforma fondata a Stoccolma 13 anni fa da Eric Wahlforss. La società con sede a Berlino sarebbe prossima a cambiare il proprio modello di business, oggi basato sugli abbonamenti flat, che dietro il pagamento di una rata mensile garantiscono l’accesso illimitato al catalogo, a favore di una modalità che vedrebbe gli ascoltatori supportare direttamente i propri artisti preferiti.

Una scelta del genere porterebbe SoundCloud a entrare in diretta concorrenza con Bandcamp, il servizio americano che ha raccolto molti favori presso la comunità indipendente internazionale: ad accelerare la svolta, rimarcano diversi osservatori internazionale, potrebbe essere stato lo stop alle attività dal vivo che ha azzerato le entrate degli artisti estranei agli ambiti major, che - in epoca pre-Covid - avevano nei live la prima voce di entrate.

E non è tutto: il recente ingresso nel mercato del gaming da parte di SoundCloud con Player One, in torneo basato sulla piattaforma Fortnite che prenderà il via il prossimo 18 febbraio, potrebbe rappresentare un tentativo di insidia il primato di Twitch nel settore dedicato all’intrattenimento interattivo digitale. La piattaforma di video streaming di proprietà di Amazon - pur coinvolta in Player One per le dirette legate alla serie di eventi - è piuttosto in ritardo nella concessione di licenze per lo sfruttamento di contenuti musicali: la progressiva convergenza tra mondo della discografia e quello del gaming potrebbe trovare in SoundCloud un incubatore ideale - proprio in virtù dei suoi rapporti pregressi con l’industria musicale - per nuovi progetti.