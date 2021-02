Ticketing: Lyte, nuovo round di finanziamento da 5 milioni di dollari

Il servizio di ticket exchange con quartier generale a San Francisco ha raccolto altri 5 milioni di dollari grazie a un nuovo round di finanziamenti alla quale hanno preso parte Uncorrelated, AllRise, Brian Distelburger e Ed Roman: la cifra va così a sommarsi ai 33 milioni di dollari raccolti a metà dello scorso mese di dicembre, quando - grazie agli interventi di, tra gli altri, Social Capital, Quincy Jones e Rocketship VC - la società di Ant Taylor aveva visto crescere il proprio capitale di 33 milioni di dollari, arrivando a una valutazione attuale pari a 53 milioni tra debito e patrimonio netto.

Già partner di oltre 300 produzioni di alto profilo e di manifestazioni come il festival Coachella e il Newport Folk Festival, Lyte - grazie alla tecnologia proprietaria di acquisto biglietti Always OnSale - promette ad artisti e management di poter raggiungere i mercati in anticipo rispetto ai canali convenzionali: a servirsi della nuova soluzione è stato, in tempi recenti, Jacob Collier, che ha reso disponibili sulla piattaforma le opzioni di acquisto per i tagliandi del suo tour mondiale da 90 date, il cui calendario, al momento, non è ancora stato confermato a causa delle restrizioni adottate a fronte dell’emergenza sanitaria in corso.

“La paura per il Covid ha accelerato un'evoluzione del mercato della musica dal vivo che i consumatori desideravano da anni, offrendo maggiore flessibilità e scelta in merito agli acquisti”, ha spiegato Taylor: “L’ecosistema del live aspettava una soluzione del genere, e noi siamo pronti a offrirla”.